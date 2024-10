Serie C, gli squalificati dopo l’ultima giornata: in 10 fermati per una giornata

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati nel campionato di Serie C dopo l’ultima giornata: Asane Sow dalla Pro Vercelli è stato fermato per tre turni, due giornate invece per Johan Guadagno del Campobasso. Sono 10 invece i giocatori fermati per un turno.

Il comunicato

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SOW ASANE (PRO VERCELLI) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con un pugno allo stomaco facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta a gioco fermo e, dall’altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. Assistente Arbitrale n. 2).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUADAGNO JOHAN ELIA (CAMPOBASSO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un avversario in quanto, dopo aver trattenuto il pallone nella propria panchina, nel momento in cui quest’ultimo si avvicinava per riprenderlo, lo spingeva con le mani sul volto, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (calciatore di riserva).

DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, reagiva colpendolo con una manata al volto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SOTTINI EDOARDO (SPAL) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza sulla gamba, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COMI PIETRO (ATALANTA U23) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

KONTEK IVAN (CASERTANA)

DANZI ANDREA (FOGGIA)

DE PAOLI ANDREA (GIUGLIANO)

DA POZZO LORENZO (PIANESE)

PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE)

ZIGONI GIANMARCO (TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)

DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)