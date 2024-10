Sesko e samba, ma balla la Juventus: 2-3 in rimonta (in 10) al Lipsia, polemiche contro il Var

CalcioWeb

Emozioni lunghe oltre 100 minuti di gioco, 5 gol, un rosso, un rigore assegnato e uno non dato, 2 pali, episodi dubbi e polemiche. Succede di tutto in Lipsia-Juventus, una delle partite più belle della nuova Champions League che termina con un successo dei bianconeri, in rimonta, per 2-3. I bianconeri salgono a quota 6 punti con il secondo successo stagionale dopo il 3-1 rifilato al PSV.

Lipsia-Juventus, il racconto della partita

La partita inizia nel peggiore dei modi per la Juventus, due infortuni in 12 minuti di gioco: al 6′ si ferma Bremer per un problema al ginocchio, al 12′ Nico Gonzalez per un guaio muscolare. Al 30′ Sesko porta in vantaggio i tedeschi: contropiede fulmineo, Openda trova l’attaccante sloveno fra Kalulu e Cambiaso (che non lo segue) controllo e conclusione che si stampa sulla traversa e finisce alle spalle di Di Gregorio.

La cattiveria sotto porto è ciò che manca alla Juventus: Vlahovic spara a salve ma nel finale chiede un calcio di rigore per un contatto con Lukeba (VIDEO). L’arbitro lascia correre e si va a riposo sull’1-0.

Nella ripresa la Juventus ha subito una ghiotta occasione: al 49′ McKennie libera Koopmeiners che colpisce il palo. Ma il gol arriva poco dopo: Cambiaso scappa sulla destra, palla dentro per Vlahovic che arriva di rapina e corregge la traiettoria in rete per l’1-1. Al 52′ palo anche per il Lipsia con Openda che dal limite trova il legno.

Il Lipsia trova il vantaggio, prima numerico, poi anche nel punteggio. Di Gregorio tocca di mano in uscita fuori area (VIDEO), per il Var è rosso. Poco dopo Douglas Luiz, appena entrato, devia una punizione con il braccio a protezione: per il Var è rigore, Sesko trasforma il 2-1.

Sotto di un gol e di un uomo la Juventus non molla: Vlahovic si inventa uno splendido un sinistro a giro che vale il 2-2 (VIDEO), Openda fa in tempo a colpire un altro palo, poi Conceicao fa impazzire i tifosi bianconeri con una conclusione di giustezza che vale il 2-3 finale.