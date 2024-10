Shakhtar-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini

CalcioWeb

Dopo lo 0-0 contro l’Arsenal all’esordio nella nuova Champions League, l’Atalanta ha voglia di riscatto e cerca la prima contro lo Shakhtar di Donetsk. Tre punti non sarebbero solo utilissimi per il cammino europeo dei bergamaschi ma anche per ottenere fiducia e serenità dopo un inizio di stagione un po’ turbolento dal punto di vista dei risultati. Comunicate le formazioni ufficiali di Shakhtar-Atalanta.

Gasperini opta per il 3-4-3 o 3-4-2-1 che dir si voglia. Carnesecchi tra i pali. In difesa Kossounou, Djimsiti e Kolasinac. Bellanova e Zappacosta sulle fasce a centrocampo, in mezzo De Roon ed Ederson. Davanti Samardzic e De Ketelaere a supporto di Lookman.

Le formazioni ufficiali di Shakhtar-Atalanta

Shakhtar (3-4-1-2): Riznyk; Bondar, Ghram, Matviyenko; Gomes, Kryskiv, Stepanenko, Pedro Henrique; Sudakov; Zubkov, Eguinaldo.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djmisiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, de Ketelaere, Lookman.