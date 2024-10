Sorteggio Mondiale 2026, l’Italia testa di serie grazie alla Spagna

CalcioWeb

Dopo due dolorose assenze consecutive dai Mondiali, l’Italia di Luciano Spalletti ha finalmente ottenuto la certezza di essere testa di serie al sorteggio per il Mondiale 2026. Questo risultato è frutto di una serie di prestazioni convincenti nella Nations League, sancito dalla vittoria netta della Spagna sulla Serbia, che ha permesso agli Azzurri di mantenere il primato nel proprio girone.

Anche finendo terzi nel gruppo infatti, gli Azzurri sarebbero teste di serie per via del ranking Fifa, in cui hanno davanti soltanto Inghilterra, Portogallo (a cui basta un punto) e Olanda.

Con i risultati di ieri sera sono sicuramente in prima fascia Germania e Spagna (già ai quarti di Nations), Francia, Belgio, Inghilterra, Portogallo, Italia e Olanda a prescindere dai risultati (per il ranking).

Ne mancano 4: Croazia e Svizzera sono molto vicine, mentre gli altri due posti se li giocheranno Ungheria, Polonia, Serbia e Danimarca.