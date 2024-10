Spezia, “eravamo quasi in cielo”: lo spettacolo di Gianfelice Facchetti

CalcioWeb

Lo Spezia è protagonista anche fuori dal campo. Domenica 3 novembre, alle ore 21, presso il Teatro Civico della Spezia, l’attore, drammaturgo e regista teatrale, Gianfelice Facchetti porta in scena il monologo “Eravamo quasi in cielo” scritto a quattro mani con Marco Ciriello, che ripercorre i fatti legati all’epopea dei Vigili del Fuoco spezzini e allo storico Scudetto del 1944, in cui le Aquile riuscirono a vincere il Campionato Alta Italia, arrivando a battere addirittura il Grande Torino, nel triangolare finale disputato all’Arena di Milano.

Una storia leggendaria, al centro dei libri “Un giorno di allarmi aerei” e “Lo scudetto dello Spezia”, scritti dal giornalista Armando Napoletano e in onore della quale è stata intitolata la nuova Tribuna dello stadio “Alberto Picco”, inaugurata in occasione dell’80° anniversario dello Scudetto, nel luglio 2024, con il nome tribuna “Campioni del 1944”.

“I biglietti dello spettacolo sono in vendita online, sul sito ufficiale Vivaticket, e presso il botteghino del Teatro Civico, aperto dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:00, e il mercoledì anche dalle 16 alle 19”, si legge sul sito del club.