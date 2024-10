Disavventura nella notte per Juan Jesus, il duro sfogo del difensore del Napoli

CalcioWeb

Notte da dimenticare per Juan Jesus, il difensore brasiliano del Napoli, che ha subìto un tentato furto d’auto così come raccontato dallo stesso calciatore nelle storia sul suo profilo Instagram.

Il video mostra la sua macchina, un SUV, con i finestrini rotti e gli interni devastati. “Sicurezza zero, dopo quasi un mese da pedinato, oggi hanno provato a portare via la macchina. Che brutta sensazione, fate vomitare. Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina della torta – è il commento dello stesso Juan Jesus – nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geocalizzatore). E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine è secondario, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo!