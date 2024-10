CalcioWeb

Il Tribunale Federale Nazionale emetterà la propria sentenza sul caso del mancato tesseramento di Marco Olivieri lunedì 14 ottobre.

La Triestina, dopo essere ricorsa in appello, spera in un esito positivo per poter utilizzare l’attaccante acquisito dal club alabardato nel corso della sessione estiva di mercato e mai utilizzato a causa dei problemi legati al suo tesseramento e in particolare alla fideiussione necessaria a coprire tale innesto dal mercato.