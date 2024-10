L’Udinese non smette di sognare: l’1-0 al Lecce vale il secondo posto  | CLASSIFICA

CalcioWeb

Dopo essersi misurata contro Roma e Inter ed essere uscita sconfitta, l’Udinese riprende la propria marcia vincente inanellando il 4° successo in 7 gare di Serie A fin qui disputate. Grazie all’1-0 sul Lecce, l’Udinese sale al secondo posto in classifica a quota 13 punti, 3 in meno del Napoli capolista vincitore ieri contro il Como.

Udinese-Lecce, la cronaca del match

Partita frizzante fin dal primo tempo. Al 4′ l’udinese ha una doppia occasione prima con Kabasele che trova l’opposizione di Falcone, poi con Lucca che spara fuori. Il Lecce prova a rispondere con Krstovic ma Okoye risponde presente. Al 34′ altre due occasioni per l’Udinese: si parte sempre con Kabasele, questa volta di testa, che scheggia la traversa, sulla ribattuta Zemura fallisce a porta vuota. Al 40′ ancora un legno a dire no ai bianconeri, questa volta colpito da Zarraga dalla lunga distanza.

Per il gol è solo questione di tempo, ma l’Udinese non sembra riuscire a sfondare. La gara si sblocca solo al 75′: serve un calcio di punizione di Zemura che sorprende Falcone e firma il vantaggio dei friulani e regala tre punti preziosi ai ragazzi di Runjaic.

Risultati 7ª giornata Serie A

Venerdì 4 ottobre

ore 18:30

Napoli-Como 3-1

ore 20:45

Verona-Venezia 2-1

Sabato 5 ottobre

ore 15:00

Udinese-Lecce 1-0

ore 18:00

Atalanta-Genoa

ore 20:45

Inter-Torino

Domenica 6 ottobre

ore 12:30

Juventus-Cagliari

ore 15:00

Bologna-Parma

Lazio-Empoli

ore 18:00

Monza-Roma

ore 20:45

Fiorentina-Milan

La classifica

Napoli 16 Udinese 13 Juventus 12 Milan 11 Inter 11 Torino 11 Empoli 10 Lazio 10 Roma 9 Verona 9 Como 8 Fiorentina 7 Atalanta 7 Bologna 7 Parma 5 Genoa 5 Cagliari 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3