La verità di Camila Giorgi: il ritiro dal tennis ed i problemi fuori dal campo | VIDEO

CalcioWeb

La tennista Camila Giorgi ha deciso di uscire allo scoperto dopo le ultime situazioni delicate fuori dal campo. “Io irraggiungibile? Questa è la versione che hanno raccontato. Io non sono mai sparita. Volevo fare pure un discorso di addio a Parigi. Invece la notizia del mio addio al tennis professionistico è uscita prima.

A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla. Già da anni avevo pensato di lasciare la racchetta e cambiare vita. Non sono mai sparita. Ero negli Usa. Non sono mai scappata, anche perché torno spesso in Italia. Adesso sono molto felice, faccio quello che voglio e sono dove volevo essere”. Così Camila Giorgi in un’intervistata a ‘Verissimo’, su Canale 5.

“Appena ho firmato la carta relativa al mio ritiro sono venute fuori alcune problematiche fiscali che non mi aspettavo –prosegue la 32enne ex tennista-. Erano cose che noi non sapevamo, è stata tutta colpa dei professionisti che lavoravano con me e con mio padre. Adesso abbiamo risolto tutto. Si sono dette e scritte un sacco di cose non vere. Il discorso dei vaccini? C’è l’udienza a novembre. Io la puntura l’ho fatta e pensavo di aver fatto la copertura contro il Covid-19. Tutto si sistemerà”.

Le parole di Camila Giorgi sull’ipotesi della sua fuga all’estero: “Non è stata una fuga, mi ero trasferita in America.” #Verissimo pic.twitter.com/YG8u35v9fl — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 6, 2024