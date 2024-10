Vicenza, la data del possibile rientro in rosa di Golemic

CalcioWeb

Vladimir Golemic è in attesa di capire se e quando potrà tornare in campo con la maglia del Vicenza. Il capitano è fermo da inizio stagione per la mancata idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva professionistica.

“La Commissione medica regionale ha accettato il ricorso e stabilito che si debbano rifare tutte le visite, ora puntiamo a riottenere l’idoneità – ha dichiarato il suo avvocato Francesco Fabiano – Entro fine ottobre verranno ripetuti gli esami, che si concluderanno intorno al 6 novembre, poi la commissione medica analizzerà la documentazione e la speranza è che Golemic possa tornare al calcio tra fine novembre e dicembre. In caso di inidoneità assoluta, si dovrà procedere alla risoluzione contrattuale perché l’atleta non può più prendere la propria prestazione sportiva”.