Virtus Entella-Legnago Salus, l’iniziativa dei biancocelesti nella Giornata Mondiale del Sorriso

Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale del sorriso, in programma venerdì 4 ottobre, l’Entella scende in campo al fianco di Un Dentista per Amico di Arké Onlus.

La società, infatti, per il secondo anno consecutivo devolverà parte dell’incasso della partita di domenica con il Legnago Salus all’associazione che offre cure dentali gratuite a minori in difficoltà socioeconomiche.

Un Dentista per Amico di Arké Onlus, inoltre – come si legge in una nota sui canali ufficiali del club – sarà presente il giorno della partita fuori dal Comunale per sensibilizzare i tifosi sull’importanza dell’igiene dentale. Una sinergia che si rafforza sempre più e che offre un motivo ulteriore per venire allo stadio domenica a tifare per i biancocelesti.