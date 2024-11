Atalanta, stangata dal giudice sportivo: Gasperini squalificato per due turni

CalcioWeb

Brutte notizie per l’Atalanta. Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate l’allenatore, Gian Piero Gasperini, a causa di insulti rivolti al quarto ufficiale di gara durante l’ultima partita di campionato. Questa decisione comporta che l’allenatore dovrà saltare due sfide cruciali per la sua squadra: contro la Roma e il Milan.

La squalifica arriva in seguito agli episodi verificatisi durante la partita contro la Fiorentina, disputata lo scorso weekend. Il tecnico, si legge nel dispositivo, ha “al decimo minuto del secondo tempo – all’atto del provvedimento di ammonizione – rivolto reiteratamente al quarto uomo epiteti insultanti, proseguendo in tale atteggiamento anche mentre abbandonava il terreno di gioco“. Dovrà anche pagare un’ammenda di 10mila euro.