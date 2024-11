Il Bologna vittima di un attacco hacker: rubati dati e documenti dei giocatori

CalcioWeb

Il Bologna è stato vittima di un attacco informatico e ha subito un ingente furto di documenti da parte di hacker.

I documenti illegalmente sottratti conterrebbero contratti e cartelle sanitarie dei calciatori, dello staff e dei dirigenti, ma anche documenti personali, dati bancari e informazioni su conti privati e di bilancio della stessa società.

L’attacco informatico è stato rivendicato dal gruppo hacker RansomHub, un’operazione rivendicata sul dark web dicendo di essere in possesso di circa 200 giga di dati sensibili del Bologna.

L’organizzazione criminale avrebbe chiesto un riscatto da pagare entro il week end per non rendere pubblico il tutto. Per dimostrare di voler fare sul serio sono già stati diffusi alcuni dettagli del contratto di Vincenzo Italiano, arrivato sulla panchina rossoblù al termine della scorsa stagione.

Si attende una presa di posizione ufficiale del Bologna, che ha già denunciato il furto alle autorità giudiziarie e al Garante per la privacy.