Champions League, designati gli arbitri delle italiane in campo

CalcioWeb

La Uefa ha comunicato i nomi degli arbitri designati per le prossime sfide di Champions League. Sarà lo spagnolo José Maria Sanchez, coadiuvato al VAR da Del Cerro Grande, ad arbitrare Slavia Bratislava-Milan, gara valida per la quinta giornata del torneo in programma martedì al Narodny Futbalovy Stadion di Bratislava, in Slovacchia alle 18.45.

Per Inter-Lipsia, in programma a San Siro sempre martedì alle 21, la direzione sarà affidata al portoghese Joao Pinheiro, e a Tiago Martins in sala VAR.

Sarà invece il lituano Manfredas Lukjancukas, ad arbitrare Young Boys-Atalanta, e VAR olandese, Ruperti, sempre di martedì alle 21 allo Stadion Wankdorf di Berna.