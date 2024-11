Champions League: Lautaro e Calhanoglu recuperati, l’Inter respira

CalcioWeb

Buone notizie per i tifosi dell’Inter e per Simone Inzaghi. Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez si sono allenati regolarmente col resto del gruppo all’indomani del successo col Verona e saranno dunque a disposizione del tecnico nerazzuro per il match di martedì in Champions League contro il Lipsia.

Calhanoglu non era partito per Verona, rimanendo a Milano per completare il recupero dall’infortunio muscolare riportato durante gli impegni con la sua nazionale. Lautaro Martinez, invece, non aveva preso parte alla trasferta per un attacco febbrile, ma è già tornato ad allenarsi a pieno ritmo con i compagni.

Non ci sarà invece Francesco Acerbi. Il difensore aveva lasciato il campo dopo appena 15′ di gioco al “Bentegodi” a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra e nella giornata di oggi si sottoporrà ad accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio.