Conte contro il Var, la replica di Rocchi: “serve rispetto altrimenti …”

“Prima di tutto dobbiamo fare noi meno errori, di sicuro. Dall’altra parte cerchiamo di essere più riflessivi. Serve rispetto“. Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi risponde indirettamente all’allenatore del Napoli Antonio Conte, dopo la sfuriata contro il Var per il rigore concesso all’Inter per fallo di Anguissa su Dumfries.

“Chiedo di essere più riflessivi ed essere più tolleranti possibile perché se non porti rispetto il clima s’incendia – ha detto ancora Rocchi – Non posso mica fare una conferenza ogni volta: se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi la sera che è un errore“.

“Il rigore di Inter-Napoli è un contatto leggero, un po’ sotto gli standard dei rigori che noi vorremmo vedere – ha detto Antonio Damato, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, ma non è un rigore inventato. L’arbitro vede un contatto e concede rigore. Il Var non può intervenire perché il contatto c’è e l’arbitro ha preso la sua decisione, non è che il contatto non ci sia. Non è una simulazione, è un fallo leggero ma, ripeto, è anche vero che non possiamo certo di un chiaro ed evidente errore“.