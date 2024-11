Hummels lancia ultimatum alla Roma: la richiesta del difensore

CalcioWeb

La situazione in casa Roma si fa sempre più tesa con l’ultimatum lanciato dal difensore tedesco Mats Hummels.

Il giocatore, insoddisfatto del poco spazio concessogli nelle ultime partite, ha avvertito il club secondo quanto riportato da Sky Sport Germania: se non otterrà più minuti di gioco, potrebbe considerare di dire addio a gennaio o addirittura riflettere sul ritiro dal calcio professionistico.

Claudio Ranieri è stato molto chiaro in conferenza stampa: a lui spetterà il compito di rilanciare una Roma mai così in difficoltà negli ultimi anni. Per farlo, servirà ricompattare l’ambiente e dare nuova linfa all’organico, inclusi quei giocatori che con Juric avevano reso di meno o non avevano trovato spazio.