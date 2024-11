Inter, Lautaro salta la sfida contro il Verona: il motivo

CalcioWeb

Arrivano brutte notizie in casa Inter, in vista della sfida contro il Verona in programma oggi alle 15, match che aprirà la 13^ giornata di Serie A. Lautaro Martinez salterà la trasferta veneta a causa di un’influenza.

Il capitano nerazzurro, non sarà quindi presente al Bentegodi e tornerà già oggi a Milano, con l’obiettivo di recuperare in vista della partita di Champions League contro il Lipsia di martedì.

Al posto del numero 10 dovrebbe giocare a sorpresa Joaquin Correa, provato dall’allenatore in rifinitura al posto di Taremi. Due forfait importanti quindi per Inzaghi che non avrà a disposizione anche Calhanoglu, per una leggera elongazione all’adduttore.