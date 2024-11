Italia-Germania in Nations League: dove e quando si gioca

CalcioWeb

Il sorteggio di Nyon ha deciso che l’Italia affronterà la Germania nei quarti di finale della UEFA Nations League.

Il match d’andata è previsto per giovedì 20 marzo in Italia, mentre il ritorno è in programma in casa dei tedeschi domenica 23 marzo.

La Figc ha già individuato una rosa ristretta di sedi dove far disputare il match: in pole, fa sapere La Stampa, c’è l’Allianz Stadium.

In un’eventuale semifinale, gli Azzurri se la vedrebbero con la vincente di Danimarca-Portogallo.

Le semifinali in gara unica sono in programma mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, mentre le finali per il primo e terzo posto sono fissate per domenica 8 giugno.