Lukaku lascia in anticipo la Nazionale: cosa è successo

Romelu Lukaku ha già archiviato la sosta per le Nazionali. Il giocatore del Napoli non scenderà nuovamente in campo contro Israele. Infatti, dopo aver disputato la partita contro l’Italia si è conclusa l’esperienza dell’azzurro con il Belgio.

La notizia è ufficiale e viene comunicata direttamente dalla Federazione belga tramite i propri canali. Al momento della convocazione, Lukaku avrebbe pattuito con il c.t. Domenico Tedesco di disputare una sola partita, per poi rientrare subito dopo in Italia.

E’ infatti atteso nelle prossime ore a Castel Volturno per mettersi al lavoro in vista del big match tra Napoli e Roma alla ripresa del campionato.