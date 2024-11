Milan, Morata out per la trasferta di Cagliari: cosa è successo

CalcioWeb

Brutte notizie per Fonseca: l’allenatore del Milan perde Alvaro Morata, dopo un infortunio, per la trasferta di Cagliari di sabato prossimo.

L’attaccante rossonero, durante l’allenamento di oggi, ha subito un trauma cranico in seguito ad un duro colpo in uno scontro aereo con il compagno di squadra Pavlovic.

Come riporta Sky, Morata è stato trasportato subito presso l’ospedale di Legnano per accertamenti, ed è stato sottoposto a una risonanza che ha dato esito negativo. Come da prassi in questi casi, lo spagnolo verrà monitorato nelle prossime ore, ma sicuramente sarà indisponibile per la prossima sfida dei rossoneri.