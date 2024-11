Monza-Milan, Rafael Leao verso la terza panchina di fila

CalcioWeb

Dopo Udinese e Napoli, Rafael Leao, per la terza volta di fila in campionato, partirà dalla panchina anche stasera nella sfida in casa del Monza. Gli indizi dall’allenamento della vigilia del Milan sono stati netti: Fonseca a sinistra ha provato Okafor.

“Non c’è conflitto tra noi – ha dichiarato l’allenatore del Milan Paulo Fonseca – è solo l’opzione di un allenatore. Penso, per Leao e per tutti, che noi cerchiamo di motivarli in diversi modi. Ed è obbligo di tutti dare il massimo, io non devo pregarli. È anche difficile giocare con tre esterni, e Pulisic non gioca nella posizione di Leao. La cosa più importante è vedere che Leao sia entrato bene. Poi dobbiamo dire anche che Okafor ha giocato bene.”