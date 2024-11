Verso Napoli-Atalanta, Conte: “loro hanno una struttura da Champions, noi… “

CalcioWeb

Il Napoli torna in campo domani al Maradona per la sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini reduce da quattro vittorie consecutive.

Il tecnico della capolista, Antonio Conte, vuole mantenere l’attuale distacco di 6 punti anche perché la settimana dopo dovrà tornare a Milano, questa volta contro l’Inter: “Ho martellato la testa ai miei, non dovremo sottovalutare questa sfida. Magari lo faranno loro, visto che hanno una struttura da Champions League e noi ancora no”.

Conte nella conferenza pre partita non vuole sentire parlare di scudetto: “Sarebbe un miracolo? Sono credente, i miracoli li fanno altri. Poi però Dio vede e provvede. Siamo ancora a lavori in corso, non può dire di aver già trasmesso tutto in soli quattro mesi.

La rosa è disponibile e vuole migliorare, diamogliene merito. Questo ha accelerato il percorso ma ribadisco il concetto: il percorso va fatto senza fare salti multipli, se no cadono la teoria del lavoro e della costruzione. Tappiamoci le orecchie e lavoriamo, siamo in un momento positivo ma potrà essercene anche uno negativo: in quel caso non dovremo discostarci dal percorso, anzi dovrà aumentare la nostra voglia”.