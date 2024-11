Napoli, Conte ritrova Lukaku: da valutare le sue condizioni

CalcioWeb

Il Napoli tornerà in campo domani al centro sportivo di Castel Volturno con i primi uomini reduci dagli impegni con le nazionali.

Antonio Conte ritroverà Lukaku, che ha saltato l’ultima del Belgio con Israele in Nations League. Il ct belga Domenico Tedesco ha spiegato di averlo congedato a causa di un’infiammazione cronica ad un ginocchio che necessitava di cure e riposo.

Come riporta il Corriere dello Sport, sono da valutare per precauzione le condizioni di Lukaku in vista della sfida contro la Roma.