Nuovo San Siro, Inter e Milan fanno sul serio: presentata manifestazione di interesse

CalcioWeb

Inter e Milan si muovono insieme sul fronte stadio, spingendo per la realizzazione di un nuovo impianto in zona San Siro. I due club hano presentato manifestazione di interesse per l’intera area di San Siro dopo aver ricevuto negli ultimi giorni dall’Agenzia delle Entrate la valutazione complessiva che dovrebbe aggirarsi attorno ai 200 milioni.

“Abbiamo ricevuto da parte di AC Milan e FC Internazionale Milano una manifestazione di interesse sullo stadio Giuseppe Meazza e sulle aree intorno allo stadio stesso“. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Milano. “Questo conferma la volontà dei club di proseguire con l’iter di cui alla delibera di Giunta comunale n. 28/2023, con un elemento significativo di novità: non si parla più di diritto di superficie ma di acquisizione di stadio ed aree, con la realizzazione di un nuovo impianto.

A valle di ciò, si avvieranno incontri operativi con i club che, partendo dalla condivisione della valutazione dell’Agenzia delle Entrate, delineeranno il percorso affinché possano presentare l’aggiornamento del documento di fattibilità, incluso il quadro economico dell’operazione“, conclude il Comune.