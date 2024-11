Presidenza Figc, Del Piero pronto a sfidare Gravina? La situazione

CalcioWeb

Le elezioni per la presidenza della Figc si avvicinano e il nome di Alessandro Del Piero, l’ex capitano della Juventus e campione del mondo, è diventato sempre più concreto come possibile candidato.

Come annunciato dall’attuale presidente Gabriele Gravina, le elezioni si terranno il 3 febbraio 2025 presso l’Hotel Cavalieri A Waldorf Astoria di Roma. Lo stesso Gravina deve ancora sciogliere le riserve sulla propria ricandidatura per un nuovo ipotetico mandato e nei giorni scorsi ha dichiarato: “Ho i numeri per essere rieletto, ma non ho ancora deciso“.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è tra coloro che hanno spinto per la candidatura di Del Piero, cercando un cambio ai vertici della federazione.

Secondo quanto scrive La Repubblica, Del Piero sarebbe già stato contattato per sondarne la disponibilità, e alle persone più vicine avrebbe smentito di aver declinato la proposta.

Potrebbe annunciare la sua decisione durante la trasmissione su Sky dedicata alla Champions League mercoledì. Sarà poi compito di un gruppo di sostenitori formalizzarne la candidatura. Il percorso di Del Piero potrebbe seguire l’esempio di personaggi come Andrij Shevchenko, attuale presidente della Federcalcio ucraina.