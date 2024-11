Presidenza Figc, Del Piero rompe il silenzio sulla sua candidatura

CalcioWeb

Alessandro Del Piero esce allo scoperto parlando alla trasmissione sulla Champions di Sky a proposito delle voci che lo vogliono candidato alla presidenza Figc.

“Nessuna componente, nemmeno l’assocalciatori, mi ha chiesto di farlo. Se non ti invitano non è che puoi presentarti, bisogna essere portati da qualcuno. Dire che no non è vero ma a oggi non c’è nulla di concreto” -ha dichiarato l’ex numero 10 della Juve – “Sono stato accostato a una frangia rispetto a un’altra e questo non è da me, non lavoro contro qualcuno specie in Figc, io ho vinto anche un Mondiale.

Da uomo di calcio seguo tutto – ha sottolineato Del Piero – una situazione del genere deve essere presa in considerazione con il massimo rispetto delle situazioni. Per me la squadra è fondamentale e deve esserci lo spirito di squadra tanto più per la Figc.

Dire che è no non è vero, ma bisogna sedersi ad un tavolo con qualcuno che ti vuole, ad oggi non c’è nulla di concreto. Mi è capitato già in passato di parlare della presidenza di un’altra squadra quando però non c’era nulla di concreto. Ripeto, nessuna delle componenti della Figc e nemmeno l’assocalciatori mi ha chiamato”.