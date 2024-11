Real Madrid-Milan, Ancelotti: “noi non volevamo giocare”: il motivo

CalcioWeb

In conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti è stato piuttosto chiaro nello spiegare le proprie idee in vista del match di Champions League di domani contro il Milan.

Una partita che, secondo l’allenatore italiano, non si dovrebbe giocare in segno di rispetto per le tante vittime di questi giorni nei dintorni di Valencia a causa delle alluvioni.

“Il calcio è una festa. E tu festa la puoi fare quando stai bene, quando la tua famiglia sta bene, quando tutti stanno bene. Quando la gente non sta bene non si può fare festa. Il calcio per me deve fermarsi, perché il calcio è la cosa più importante ma anche la meno importante. Noi però ci siamo dentro – ha dichiarato Ancelotti – non siamo quelli che comandano e ci adattiamo.

Il nostro potere in questo senso è pari a zero. Tutto il mondo del calcio era della stessa opinione, anche chi ha giocato lo ha fatto senza voglia. Ma il potere di giocatori e allenatori in questo senso è pari a zero“.