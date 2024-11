Roma, ultima chiamata per Juric per evitare l’esonero: “ho sentito i Friedkin e …”

CalcioWeb

Stasera la Roma di Juric è chiamata a vincere contro l’Union Saint Gilloise per risalire nella classifica nel girone di Europa League ed evitare l’esonero del tecnico.

“Chiamata dei Friedkin? Non c’è molto da indagare. Io sento la loro fiducia, ma so che servono i risultati – ammette Juric in conferenza stampa alla vigilia del match – Ci ho parlato in questi giorni, ma non vi dico altro. Bisogna vincere e fare una grande partita senza pensare a domenica. La sconfitta di Verona è stata ingiusta visti anche gli errori arbitrali.

Il giorno di riposo è stato un programma che arriva da lontano, che era programmato giorno libero, per cui avendo tutte queste partite, tutti questi sforzi mentali, secondo tutti quanti era giusto fare un bellissimo allenamento il giorno dopo la partita con quelli che non hanno giocato e che squadra si ricarica anche mentalmente e si prepara bene per questa partita“.