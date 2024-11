Statuto Figc, l’assemblea approva le proposte di Gravina. La Serie A farà ricorso

CalcioWeb

L’assemblea della Figc ha approvato le modifiche allo Statuto federale presentate dal presidente, Gabriele Gravina, modifiche che scontentano la Serie A che chiedeva più consiglieri e più peso elettorale.

Le votazioni per modificare i vari articoli hanno dato ampio parere positivo alle proposte presentate dalla Federazione e portano con sé anche una spaccatura all’interno della Serie A perché in tutti i casi – con l’eccezione della modifica dell’articolo riguardante il ruolo degli arbitri (ci sono stati 3 voti a favore) – i rappresentanti dei 20 club di Serie A hanno espresso otto voti contrari e dodici astenuti.

“L’obiettivo era quello di ripristinare un equilibrio che negli anni si era perso a sfavore della Serie A. E’ passata una proposta che vede la Serie A avere un Consigliere Federale in più e un diritto di veto che prima non aveva – ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell’approvazione della modifica dello Statuto FIGC – Avremmo preferito anche un diritto di proposta senza veto: non abbiamo votato a favore di questa proposta, c’è stata compattezza nel non votare a favore. Stiamo ai fatti: è vero che ci sono stati alcuni astenuti ma noi abbiamo lasciato libere le squadre. L’importante era non votare a favore nel momento in cui la proposta fosse rimasta la stessa. Il ricorso è stato depositato, ora faremo un’Assemblea per capire i prossimi passi, ci auguriamo possa essere l’inizio di un nuovo percorso in cui la Serie A possa avere un maggiore peso.”

Come cambiano i pesi elettorali nel corso del Consiglio Federale

Serie A – Consiglieri Federali passano da 3 a 4, peso elettorale dal 12 a 18%

– Consiglieri Federali passano da 3 a 4, peso elettorale dal 12 a 18% Serie B – Consiglieri Federali passano da 1 a 2, peso elettorale dal 5 a 6%

– Consiglieri Federali passano da 1 a 2, peso elettorale dal 5 a 6% Lega Pro – Consiglieri Federali passano da 2 a 1, peso elettorale dal 17 al 12%

– Consiglieri Federali passano da 2 a 1, peso elettorale dal 17 al 12% Serie D – Situazione resta invariata: 6 consiglieri e 34% di peso elettorale

– Situazione resta invariata: 6 consiglieri e 34% di peso elettorale Assoallenatori – Situazione resta invariata: 2 consiglieri e 10% di peso elettorale

– Situazione resta invariata: 2 consiglieri e 10% di peso elettorale Assocalciatori – Situazione resta invariata: 4 consiglieri e 20% di peso elettorale

– Situazione resta invariata: 4 consiglieri e 20% di peso elettorale Associazione Italiana Arbitri – Consiglieri Federali passano da 1 a 0, peso elettorale dal 2% a 0