Verso Italia-Belgio: i dubbi di Spalletti alla vigilia di Nations League

Ultima seduta di allenamento questa mattina a Coverciano per la Nazionale di Luciano Spalletti prima della partenza per Bruxelles, dove domani sera gli azzurri sfideranno i padroni di casa del Belgio in una sfida decisiva di Nations League.

Spalletti ha tenuto nascosta la formazione fino a oggi, quando ha sostanzialmente sciolto gli ultimi due dubbi che riguardavano il ruolo di regista e trequartista. Davanti alla difesa Rovella dovrebbe essere preferito a Locatelli. Sulla trequarti, invece, è stato provato Barella, con arretramento nel ruolo di mezzala di Frattesi. Panchina per Raspadori e Maldini.

Il resto della formazione dovrebbe essere decisa. In porta ci sarà Donnarumma. La difesa a tre dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni. Il centrocampo sarà completato da Cambiaso e Dimarco sulle fasce con Tonali, insieme appunto a Frattesi, a fare la mezzala. Retegui centravanti.

A meno di sorprese, quindi, la squadra che cercherà in Belgio il punto qualificazione dovrebbe essere questa.