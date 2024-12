Fiorentina, come sta Bove dopo il malore in campo

CalcioWeb

Arrivano segnali positivi in merito alle condizioni di Edoardo Bove dopo esser stato colpito da un malore in campo durante Fiorentina-Inter.

Il calciatore, ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Careggi, questa mattina è vigile e cosciente. È stato estubato, come riporta la Gazzetta dello Sport, e non ha danni cardiologi o neurologici.

I compagni di squadra hanno voluto far sentire la loro vicinanza a Bove, raggiungendolo all’ospedale Careggi o con i post sui social. Forte anche il sostegno dei tifosi, con uno striscione esposto fuori dall’ospedale: “Forza Edoardo, Firenze è con te“.

In serata, dopo tutti gli esami del caso, è atteso un nuovo bollettino medico.