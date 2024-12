Fiorentina-Inter, le possibili date del recupero

CalcioWeb

Oggi in Consiglio di Lega sarà affrontato il tema del recupero di Fiorentina-Inter, sospesa ieri al minuto 17, dopo il malore accusato da Edoardo Bove.

Il match verrà ripreso dal minuto in cui è stato interrotto, il diciassettesimo, e non prima del 2025 visto il fitto calendario di impegni delle squadre impegnate in campionato, coppe europee e Coppa Italia.

Teoricamente, la prima data utile sarebbe nella settimana al rientro dell’Inter dalla Supercoppa di Riad. Ma è da escludere che la partita venga fissata in quei giorni, considerato il lungo viaggio di rientro a cui si dovrebbe sottoporre la squadra di Inzaghi in caso di qualificazione alla finale, in programma proprio il 6 gennaio. Ecco allora l’ipotesi febbraio.

Se Fiorentina e Inter si qualificassero agli ottavi di Conference e Champions League, saltando dunque i playoff (serve arrivare nella Top 8 delle rispettive classifiche europee), si libererebbero il 12 e il 19 febbraio. Siamo sempre nel campo delle ipotesi perché, prima di gennaio, nessuna delle due avrà comunque le idee chiare sul loro piazzamento europeo

L’unica certezza è che si riprenderà dal 17° minuto, gli allenatori potranno schierare i giocatori tesserati per le due squadre al momento dell’interruzione (no quindi a eventuali acquisti nel calciomercato di gennaio) anche se non inseriti in distinta.