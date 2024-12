Fonseca a rischio squalifica dopo Atalanta-Milan? Lo scenario

CalcioWeb

Paulo Fonseca sarebbe a rischio squalifica, su richiesta dei vertici arbitrali, in seguito alle sue dichiarazioni dopo la sconfitta di venerdì sera sul campo dell’Atalanta, contro l’arbitro Federico La Penna in merito alla gestione del match.

In particolare sotto la lente sono finite due frasi pronunciate dal tecnico portoghese “ha guidato la partita” e “avevo paura di lui” riferite appunto all’arbitro italiano.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport i legali del Milan starebbero valutando la via del patteggiamento. Ammettendo la colpa, Fonseca se la potrebbe cavare con una multa, evitando la squalifica o il deferimento.

In casi come questi la squalifica arriverebbe solo in casi molto gravi, ovvero quando si verifica la violazione dell’art. 23 con “giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA” come nel precedente tra Mourinho e l’arbitro Chiffi.