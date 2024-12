Il Mondiale per Club 2025 gratis e in chiaro su Dazn

CalcioWeb

Le 63 partite della prima edizione del Mondiale per club 2025, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, si potranno vedere su Dazn gratuitamente.

La Fifa ha ufficializzato l’accordo con la piattaforma di streaming che già detiene i diritti tv di tutta la serie A.

“Dazn, la piattaforma di intrattenimento sportivo leader a livello mondiale, è stata confermata oggi come emittente globale esclusiva della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, consolidando il suo status di casa globale del calcio, si legge nel comunicato.

Questo storico accordo prevede che tutte le 63 partite della FIFA Club World Cup 2025, che coinvolge 32 tra i migliori club di tutto il mondo, vengano trasmesse in live-streaming, gratuitamente su DAZN in tutto il mondo, con la possibilità di sublicenza alle reti locali di trasmissione lineare in chiaro.

Rendendo una competizione per club di alto livello disponibile gratuitamente per ogni singolo tifoso del mondo, questa partnership innovativa combina l’esperienza unica di DAZN e la sua visione del futuro con l’impegno della FIFA a rendere il calcio davvero globale”.