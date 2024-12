Lazio, trasferta vietata a Amsterdam: Lotito chiede il rimborso per un milione di euro

CalcioWeb

Dopo il divieto di trasferta imposto ai tifosi della Lazio in occasione del match di Europa League contro l’Ajax, in programma giovedì, Claudio Lotito, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ha intenzione di chiedere alla municipalità della capitale olandese un milione di euro complessivi di risarcimenti per i tifosi laziali che avevano programmato il viaggio.

Femke Halsema, prima cittadina di Amsterdam, aveva fatto sapere di essere pronta a rimborsare solamente il biglietto d’ingresso allo stadio, mentre la Lazio chiede che vengano restituiti anche i soldi spesi per il volo e per l’alloggio.