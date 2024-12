Striscioni, cori e coreografia: l’emozionante omaggio a Bove prima di Fiorentina-Empoli

CalcioWeb

Dopo la grande paura di domenica scorsa in seguito al malore di Edoardo Bove, la sfida di Coppa Italia al Franchi fra Fiorentina ed Empoli è stata l’occasione per i tifosi viola e per la società per far vedere comunque al giocatore tutta la loro vicinanza.

Prima del derby è apparso sul maxischermo un’immagine del centrocampista e il messaggio “Torna presto Edo, ti vogliamo bene.”

I compagni di squadra di Bove si sono riuniti in mezzo al campo, insieme a tutto lo staff medico, e hanno srotolato un lenzuolo con su scritto “Non volevi la maglia eccoti lo striscione, Edo ti aspettiamo.”

Mentre i tifosi della Fiesole, con migliaia di cartoncini, hanno composto il numero 4, come la maglia indossata finora dal giocatore.