Milan, la maglia celebrativa per i 125 anni del club | FOTO

Il Milan è pronto a festeggiare il 125° anniversario dalla propria fondazione e per l’occasione ha presentato un look nuovo, che verrà utilizzato in campionato a San Siro contro il Genoa, che richiama alle prime storiche divise.

In omaggio all’anno di fondazione del Club, saranno disponibili solo 1899 pezzi della Retro Style Jersey, ciascuno con un numero di serie unico e un packaging esclusivo che li renderà veri e propri oggetti da collezione per fan e appassionati.

Il percorso di creazione del design della maglia è iniziato lo scorso dicembre, quando i tifosi del Milan sono stati invitati a dare forma alla legacy del Club scegliendo gli elementi chiave della maglia dell’Anniversary kit.

Attraverso la campagna “Design our Jersey, Design our Legacy” e una piattaforma dedicata, i fan hanno avuto modo di fare scelte di design che rimandano ad alcuni dei momenti chiave della storia del Milan:

Le strisce larghe sono apparse per la prima volta sulla maglia rossonera negli anni ’50 e in seguito sono diventate sinonimo delle vittorie internazionali più iconiche del Club, soprattutto dalla fine degli anni ’80 in poi.

sono apparse per la prima volta sulla maglia rossonera negli anni ’50 e in seguito sono diventate sinonimo delle vittorie internazionali più iconiche del Club, soprattutto dalla fine degli anni ’80 in poi. Il badge presente sul kit rende omaggio al primo emblema ufficiale del Club, risalente alla sua fondazione nel 1899 come Milan Football & Cricket Club. Questo richiamo alla tradizione riflette la visione di Herbert Kilpin che, da inglese, ha portato il suo patrimonio culturale fondando un Club che celebrava sia il calcio che il cricket.

presente sul kit rende omaggio al primo emblema ufficiale del Club, risalente alla sua fondazione nel 1899 come Milan Football & Cricket Club. Questo richiamo alla tradizione riflette la visione di Herbert Kilpin che, da inglese, ha portato il suo patrimonio culturale fondando un Club che celebrava sia il calcio che il cricket. Il Diavoletto, simbolo emblematico del Milan negli anni ’80, è stampato all’interno della maglia, accompagnato dalla scritta AC Milan 125, per marcare questo importantissimo traguardo nella storia del Club.

Anche i possessori di Fan Token del Milan su Socios.com hanno avuto un ruolo importante nella creazione della maglia, votando il dettaglio che sarà stampato sui numeri nel retro della maglia.

Questo approccio innovativo, che celebra la centralità dei tifosi nel progetto del Club, ha dato vita a un kit che non solo onora il passato storico dei rossoneri, ma guarda anche con fiducia al suo futuro, celebrando il profondo legame tra il Milan e i suoi tifosi.

La maglia celebrativa per i 125 anni del club è disponibile in tutti gli store ufficiali AC Milan, su store.acmilan.com, su PUMA.com, e presso selezionati retailer in tutto il mondo.