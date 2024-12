Mondiale per Club 2025, le possibili avversarie di Inter e Juventus

CalcioWeb

Nella serata del 5 dicembre, i 32 club che prenderanno parte alla manifestazione del Mondiale per Club 2025 conosceranno il loro destino. La Fifa ha ufficializzato le fasce in vista del sorteggio per i gironi.

Le 32 squadre che prenderanno parte al prossimo Mondiale per Club saranno divise in otto gironi da quattro, sulla base della fascia d’appartenenza. Guardando all’Italia, le due squadre partecipanti, Inter e Juventus, saranno in seconda fascia.

Le fasce verso il sorteggio

Fascia 1 : Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense. Fascia 2 : Chelsea, Borussia Dortmund, Inter , Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus , Salisburgo.

: Chelsea, Borussia Dortmund, , Porto, Atletico Madrid, Benfica, , Salisburgo. Fascia 3 : Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo.

: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo. Fascia 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, MamelodiSundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.