La Procura della Figc apre un’inchiesta sul medico della Lazio

La Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sulle rivelazioni di Ivo Pulcini, medico della Lazio, che intervistato dal Messaggero in merito al malore del giocatore della Fiorentina, Edoardo Bove, ha dichiarato: “Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio.”

Dichiarazioni smentite poi da Pulcini a Telelombardia: “Non ho mai detto quanto riportato dal Messaggero, sono in attesa di una rettifica: non mi riferirei a calciatori di altre società e non ho hai fatto certificati di non idoneità a calciatori che giocano in Serie A. Sono scioccato“.

In merito all’inchiesta della Procura Federale ha aggiunto: “Un fraintendimento su dichiarazioni mai fatte. Chiné non mi ha contattato, ma ho la coscienza pulita. Se un calciatore gioca in Serie A vuol dire che ha l’idoneità“.