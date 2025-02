Atalanta, Gasperini furioso dopo la sconfitta a Bruges: “tutti puntano a rubacchiare”

CalcioWeb

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è una furia dopo la sconfitta della sua squadra a Bruges, causata da un rigore a dir poco dubbio. Il tecnico non le manda a dire e critica aspramente le nuove regole del calcio, che a suo dire stanno snaturando questo sport.

Nel finale della partita Bruges-Atalanta, l’arbitro ha concesso un rigore ai padroni di casa per un presunto fallo di mano di un giocatore atalantino. La decisione ha scatenato la rabbia di Gasperini, che ha dichiarato: “Evidentemente stiamo contagiando anche l’Europa, il dramma è che stiamo contagiando il calcio. Il calcio sta andando in una direzione che non c’entra niente col gioco. Il dramma del calcio di oggi sono i contatti: tutti si tuffano per rubacchiare e conquistare un giallo o un rigore. Il calcio adesso va in una direzione che non c’entra niente col gioco“.

Il tecnico bergamasco ammette di non capire più le regole del calcio: “Tutti lo accettiamo, ma io le regole non le conosco più e sicuramente è una cosa che non mi piace. Adesso, oltre a saltare, correremo come pinguini. Il regolamento ormai è distante da quello che dicono i giocatori. Il calcio sta diventando uno sport completamente diverso“.