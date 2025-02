Conceicao non si arrende dopo la sconfitta col Feyenoord: “ci rifaremo al ritorno”

CalcioWeb

Sconfitta amara per il Milan nell’andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. Un gol subito in circostanze sfortunate e una prestazione sottotono non hanno permesso ai rossoneri di tornare a casa con un risultato positivo. Tuttavia, il tecnico Sergio Conceicao non si arrende e guarda già alla gara di ritorno con ottimismo.

“Siamo solo a metà del percorso, ci sono ancora 90 minuti da giocare“, ha dichiarato Conceicao al termine della partita. “Sapevamo che avremmo trovato un ambiente difficile e una squadra molto aggressiva. Loro hanno vinto molti duelli, ma noi abbiamo avuto le nostre occasioni per pareggiare. Purtroppo non siamo stati efficaci e abbiamo subito un gol sfortunato“.

Il tecnico rossonero ha poi analizzato la prestazione dei suoi giocatori: “Dobbiamo rivedere la partita e capire dove migliorare. Non abbiamo molto tempo per allenarci sul campo, quindi dovremo lavorare soprattutto sull’aspetto mentale. Dobbiamo crescere in aggressività e concretezza, soprattutto negli ultimi trenta metri“.

Nonostante la sconfitta, Conceicao rimane fiducioso sulla possibilità di ribaltare il risultato al ritorno e conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. “Sono sempre molto motivato e darò il massimo per raggiungere questo obiettivo“, ha affermato. “La qualità di un giocatore non dipende solo dalla tecnica, ma anche da altre caratteristiche come la costanza, la continuità e l’atteggiamento. Sono convinto che i miei ragazzi abbiano tutte queste qualità e che sapranno dimostrarlo nella prossima partita“.

Infine, ha risposto alle critiche sulle sue scelte di formazione, in particolare sull’utilizzo di quattro attaccanti: “Alla fine siamo tutti bravi a commentare… In quel momento ho pensato che fosse la formazione migliore per affrontare la partita. Sono io che devo trovare i giusti equilibri“.