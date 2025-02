Coppa Italia: definiti gli arbitri dei quarti di finale

CalcioWeb

L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/25.

Inter-Lazio, in programma domani sera a San Siro, sarà diretta da Michael Fabbri. L’arbitro della sezione di Ravenna avrà come assistenti Imperiale e Capaldo, con Pezzuto nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Daniele Chiffi, coadiuvato da Aureliano.

Juventus-Empoli – Mercoledì 26/02 H.21.00: Fourneau

Berti – Di Iorio

Iv: Feliciani

Var: Meraviglia

Avar: Mazzoleni