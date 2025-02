Coppa Italia: Juventus – Empoli, la sfida per la semifinale

CalcioWeb

Dopo la vittoria dell’Inter contro la Lazio, la Coppa Italia prosegue con un’altra emozionante sfida: Juventus contro Empoli all’Allianz Stadium. La partita, in programma stasera alle 21:00, vale un posto in semifinale contro il Bologna.

L’allenatore della Juventus dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave. Douglas Luiz, Bremer, Cabal, Kalulu, Savona, Veiga e Milik non sono stati convocati per la partita. Tuttavia, ci sono anche buone notizie: alcuni giovani talenti della Next Gen, come Adzic, Gil Puche e Pietrelli, sono stati convocati e potrebbero avere l’opportunità di mettersi in mostra.

L’Empoli, dal canto suo, cercherà di fare l’impresa e di superare la Juventus per accedere alle semifinali. La squadra toscana è consapevole della difficoltà della sfida, ma è determinata a dare il massimo per raggiungere un traguardo storico.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Empoli (4-3-3): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Grassi, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cerri, Cancellieri.

Arbitro

L’arbitro dell’incontro sarà Fourneau.