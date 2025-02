Napoli, De Laurentiis a processo per falso in bilancio: cosa rischia il club

CalcioWeb

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con l’accusa di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

L’indagine riguarda presunte plusvalenze fittizie nella compravendita del difensore Kostas Manolas dalla Roma nel 2019 e dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille nel 2020.

Le indagini ella Procura di Roma si sono concentrate sull’acquisizione di documenti relativi alla compravendita di Osimhen e di altri 4 calciatori coinvolti nell’affare. L’obiettivo è verificare la regolarità delle valutazioni dei giocatori e delle operazioni finanziarie connesse ai trasferimenti.

Dal punto di vista sportivo, il Napoli rischia una sanzione economica o, nel caso più grave, una penalizzazione in punti da scontare durante il campionato in corso.