Debacle squadre italiane in Champions League: il quinto posto è un miraggio

È stato una giornata nera per il calcio italiano nella Champions League, con l’eliminazione di Milan, Atalanta e Juventus ai playoff. L’Inter è l’unica squadra italiana rimasta in corsa per la massima competizione europea.

Milan e Atalanta sono state eliminate rispettivamente da Feyenoord e Club Brugge, mentre Juventus ha ceduto ai supplementari contro PSV Eindhoven nonostante, tra le tre, fosse l’unica squadra a partire con un risultato di vantaggio grazie alla vittoria ottenuta all’andata.

Con l’eliminazione delle tre squadre italiane dalla Champions l’Italia scende al terzo posto nel ranking UEFA, dietro Inghilterra e Spagna. Questo rende molto difficile per una quinta squadra italiana qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, con l’Inter che per quest’anno rimane l’unica speranza per il bel paese.

L’Inter, guidata da Simone Inzaghi, che è riuscita a schivare i playoff qualificandosi direttamente agli ottavi di finale, ora affronterà uno tra PSV Eindhoven e Feyenoord nel prossimo turno.