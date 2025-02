Figc, eletti i Vicepresidenti federali e i Comitati di Presidenza

CalcioWeb

Importanti novità del Consiglio odierno della Figc, con la nomina di due nuovi Vicepresidenti federali: Umberto Calcagno (vicario) e Daniele Ortolano.

Il Consiglio ha votato anche i membri del Comitato di Presidenza: Simonelli e Marani per i professionisti e Abete per i dilettanti. Approvate le Licenze Nazionali della Serie A Femminile Professionistica.

Il comunicato della Figc

“Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.30 con i consiglieri: Simonelli, Calvo, Campoccia e Marotta per la Lega di A; Bedin e Carnevali per la Lega B; Marani e Sebastiani per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Fantazzini, Ortolano, Pedrazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Biondini, Bernardi e Gama per gli atleti; Camolese e Citta per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il presidente dell’AIA Zappi, il presidente del Settore Tecnico Albertini; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari. I consiglieri Bedin e Bernardi si sono collegati in videoconferenza“.