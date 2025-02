Genoa, il ds allontana Balotelli: “ci sono mercati ancora aperti”

CalcioWeb

Il Genoa si prepara ad affrontare un finale di stagione cruciale, con l’obiettivo della salvezza in Serie A ancora da conquistare. In questo contesto, il direttore sportivo Marco Ottolini ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX, facendo chiarezza sul futuro di due figure chiave: l’allenatore Patrick Vieira e l’attaccante Mario Balotelli.

L’arrivo di Vieira sulla panchina del Genoa ha segnato un punto di svolta per la squadra, come confermato da Ottolini: “Vieira ha portato fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Ha rimesso tutti in discussione e cambiato il sistema di gioco, passando alla difesa a quattro e al gioco sugli esterni“. Il tecnico francese ha un contratto anche per la prossima stagione, e Ottolini si è detto soddisfatto del suo lavoro: “Quando sarà il momento, ci siederemo con il mister per parlare del futuro. Ora, però, dobbiamo concentrarci sulla salvezza“.

Situazione diversa per Balotelli, finito ai margini con l’arrivo di Vieira. Ottolini ha spiegato: “Con Mario ci siamo parlati in maniera chiara. Si allena, è in lista, ma ci sono ancora alcuni mercati aperti e vediamo cosa si potrà fare. Avremmo potuto attivare la clausola a fine dicembre, ma non lo abbiamo fatto per darci più tempo. Ci sono giocatori più adatti al nostro tipo di calcio. Mario ha voglia di giocare, e lavoriamo per trovare una soluzione“.