Napoli, i legali di De Laurentiis: “assolutamente estraneo a contestazioni”

CalcioWeb

In una nota ufficiale, gli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, che rappresentano il presidente Aurelio De Laurentiis e il Napoli, hanno dichiarato che i loro assistiti sono “assolutamente estranei alle contestazioni, mosse dalla Procura della Repubblica di Roma, relative ad irregolarità di natura bilancistica risalenti agli anni 2019-2021“.

I legali hanno espresso sorpresa per la decisione di coinvolgere il Napoli, sottolineando che “agli atti risultano depositati pareri redatti da consulenti tecnici e da enti terzi (Assomine) che dimostrano in modo incontrovertibile che il Napoli abbia agito in modo legittimo e rispettoso dei principi contabili italiani“.

La difesa si è detta “estremamente convinta che il procedimento si concluderà positivamente“, confidando nella correttezza dell’operato del club e del suo presidente.