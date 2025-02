Il Milan svela la quarta maglia a firma Off-White: tutti i dettagli

CalcioWeb

Il Milan ha presentato la quarta maglia nata da una collaborazione tra lo stesso club, Puma e Off-White. Al centro di questa collezione esclusiva troviamo il concetto di Dreamland, un universo di valori e simbolismi che incarna la capacità dei sogni di unire e ispirare.

Il numero “63”, stampato sul colletto interno della maglia, è un richiamo potente a due momenti storici fondamentali: la prima Coppa dei Campioni vinta dal Milan nel 1963 e l’iconico discorso “I Have a Dream” di Martin Luther King Jr., pronunciato nello stesso anno.

Le nuove maglie, firmate PUMA e Off-White, sono disponibili in due colorazioni ispirate alla bandiera panafricana, un omaggio alla black excellence e un richiamo ai concetti di unità e progresso. La prima versione presenta una base nera che sfuma nel verde, con dettagli in giallo e rosso, mentre la seconda inverte i colori, con una base rossa che sfuma nel verde e dettagli in giallo.

Entrambe le maglie sono caratterizzate da elementi distintivi di Off-White, come l’iconica fascetta con zip e la scritta “Diavoli”, storico soprannome del Milan, inserita nello stemma. Sul retro, i cognomi dei giocatori sono racchiusi tra virgolette, un dettaglio che aggiunge un tocco di originalità.

La collezione AC Milan x Off-White non è solo stile, ma anche impegno per la sostenibilità. Le maglie Authentic, realizzate con tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, offrono prestazioni elevate e leggerezza, mentre le maglie Replica, con tecnologia DryCELL e RE:FIBRE, sono prodotte con materiali riciclati. Entrambe le versioni riflettono l’impegno di PUMA per un processo produttivo circolare e sostenibile.

Il kit AC Milan x Off-White sarà disponibile a partire da oggi venerdì 14 febbraio sull’AC Milan Online Store e nei negozi selezionati. La nuova divisa da gioco, sarà indossata nelle prossime partite di campionato contro Verona e Lazio.